Jest największy na świecie. Gigant przybył do Turcji

Łącznie przygotowanie lotniskowca do włączenia do służby mogło kosztować nawet 17 mld dolarów . Portal Dalmacija News zauważa, że znaczna część tej kwoty, bo aż 12,8 mld "pochłonęła" sama budowa, natomiast 4,7 mld kosztowały badania i rozwój.

CVN 78 charakteryzuje się wypornością 100 tys. t i osiąga długość 333 m, 41 m szerokości oraz niespełna 80 m wysokości. Za napęd lotniskowca odpowiadają dwa reaktory atomowe A1B. Rozpędzają one konstrukcję do prędkości ok. 55 km/h (30 węzłów), a na pokładzie znajduje się miejsce do pracy załogi liczącej 4,6 tys. osób.