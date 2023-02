USA mają mniejszą marynarkę wojenną od Chin. Pekin buduje oceaniczną flotę

Przez dziesięciolecia chińska marynarka wojenna była – podobnie jak całe siły zbrojne – liczna, jednak prymitywna pod względem technicznym. Zmiany jakościowe rozpoczęły się w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku, a techniczna modernizacja sił zbrojnych, wsparta środkami zapewnianymi przez imponujący wzrost gospodarczy, w ciągu ćwierćwiecza wyniosła chińską marynarkę wojenną do roli kluczowego rywala US Navy.

Dwa poprzednie lotniskowce Chin – Liaoning i Shandong - to jednostki, zbudowana na bazie starego, radzieckiego projektu. Liaoning powstał na kadłubie, zbudowanym jeszcze w czasach ZSRR (był to okręt Ryga/Wariag – bliźniacza jednostka jedynego rosyjskiego lotniskowca, Admirała Kuzniecowa ), a Shandong – choć zbudowany od podstaw w Chinach – był rozwinięciem starego projektu.

Co więcej, jest to jednostka typu CATOBAR – czyli lotniskowiec o największych możliwościach, z samolotami startującymi przy pomocy katapulty i lądującymi z pomocą aerofiniszerów – lin hamujących, o które lądujący samolot zaczepia wysuwanym hakiem, co pozwala na zatrzymanie na bardzo krótkim dystansie.