Amerykański okręt odparł atak. Bojownicy Huti użyli rakiet i bezzałogowców

Do starcia, określanego nieco na wyrost mianem "bitwy powietrzno-morskiej" doszło w pobliżu wybrzeża Jemenu. Jak informuje stacja CNN cytowana przez serwis Defence24 , 19 października Amerykanie zestrzelili rakiety i bezzałogowce, wysłane przez bojowników Huti, wspieranych m.in. przez Iran.

Defence24 zauważa, że cała akcja jest demonstracją amerykańskich zdolności w zakresie reagowania na atak rakiet i dronów , także w sytuacji, gdy nie zagrażają one bezpośrednio okrętowi.

Ma to znaczenie m.in. z uwagi na fakt, że USS Carney wchodzi w skład lotniskowcowej grupy uderzeniowej i odpowiada za ochronę lotniskowca USS Gerald R. Ford.

USS Carney to amerykański niszczyciel rakietowy, należący do długiej serii okrętów typu Arleigh Burke, liczącej obecnie 73 jednostki. USS Carney został zwodowany w 1994 roku, a dwa lata później wszedł do służby.