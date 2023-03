Amunicja ze zubożonym Uranem dla Ukrainy. To pociski do Challengerów 2

Ukraińska Prawda powołując się na wypowiedź deputowanej do brytyjskiej Izby Lordów Annabel Goldie, informuje o przekazaniu przez Brytyjczyków na front w Ukrainie pocisków zawierających zubożony uran . Wyjaśniamy, czym one są i czy Putin słusznie traktuje je jako zagrożenie jądrowe.

Kreml określił to wsparcie jako wykorzystanie tzw. brudnych bomb i mówi o poniesieniu odpowiednich konsekwencji. Istotne jednak jest to, że rosyjska armia najprawdopodobniej sama wykorzystuje podobne rozwiązanie (pociski do armat z rdzeniem ze zubożonego uranu) m.in. w 3BM29, 3BM32 Want, 3GM48 Świniec 3BM59 Świniec-1.