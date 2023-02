Czołg Challenger 3. W kwestii broni pancernej Wielka Brytania idzie własną drogą

Brytyjskie podejście do rozwoju własnych czołgów jest zarazem ciekawym przykładem, jak – szanując pieniądze podatników – można przez ponad 40 lat dopracowywać nieszczególnie udaną konstrukcję w taki sposób, aby ciągle mieć do dyspozycji nowoczesną i skuteczną broń.

Tym, co miało go wyróżniać spośród globalnej konkurencji, był rewolucyjny pancerz Chobcham. Choć opracowano go pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, do dzisiaj – rozwijany i modernizowany – pozostaje prawdopodobnie najlepszym sposobem na zabezpieczenie wnętrza czołgu (pancerz ten chroni m.in. czołgi Abrams).