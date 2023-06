Bardzo rzadki widok. Ukraińcy odpalają pociski Wilcha-M

Wygląda na to, że Ukraińcy wciąż dysponują lub odzyskali możliwość produkcji pocisków Wilcha-M stosowanych w systemach BM-30 Smiercz. Są to potężne pociski rakietowe o zasięgu większym niż systemy M142 HIMARS lub M270 MLRS. Wyjaśniamy, co one potrafią.