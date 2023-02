Targi IDEX 2023 w ZEA. Rosja chwali się swoim "HIMARS-em"

Wojna w Ukrainie bardzo dobitnie pokazała skuteczność amerykańskich systemów M142 HIMARS , z których rakietami GMLRS rosyjska obrona przeciwlotnicza sobie nie radzi. Rosjanie od paru lat rozwijają z kolei następcę BM-30 Smiercz , czyli Tornado-S, którego wedle raportu The Military Balance 2022 mieli na stanie pod koniec 2021 r. zaledwie 20 sztuk . Systemy brały udział w walkach, ponieważ szczątki nowych rakiet do tego systemu odnaleziono m.in. w okolicy Mikołajewa.

Rosjanie podnoszą też zasięg do 300 km, aczkolwiek inne źródła mówią o ponad 200 km, co przewyższa zasięgowo systemy HIMARS z rakietami GMLRS (70-80 km) i GMLRS-ER (około 150 km). Za taki stan rzeczy odpowiada większy kaliber rakiet 300 mm vs. 227 mm oraz ich długość (prawie 8 m vs. niecałe 4 m), co prozaicznie pozwala zmieścić do nich więcej paliwa rakietowego.