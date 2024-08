Mniejszy Szahid 131 ma 2,2 m rozpiętości i waży 185 kg, z czego ok. 15 przypada na głowicę bojową. Zasięg tej maszyny wynosi 900 km. Większy – Szahid 136 – ma 2,5 m rozpiętości, waży ok. 200 kg i przenosi do 20 kg ładunku wybuchowego na dystans do 1500 km. Oba drony charakteryzują się niską prędkością lotu (ok. 185 km/h), co ułatwia ich zwalczanie.