Czołg Chieftain. Pancerny cud zimnej wojny czeka w magazynach

Choć do Ukrainy dostarczane są czołgi zaprojektowane i zbudowane w różnych krajach, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym typem pozostają wozy niemieckie – Leopard 1 i Leopard 2. To wynik i obecnej, ale także wcześniejszej popularności tych konstrukcji, które były i są hitem eksportowym niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Gdy z różnych zapomnianych składowisk ściągane są do Ukrainy resztki sprawnych Leopardów 1 warto przypomnieć, że w brytyjskich i omańskich magazynach nadal może znajdować się kilkaset czołgów Chieftain. To sprzęt deklasujący nie tylko starą niemiecką konstrukcję, ale i część czołgów używanych obecnie przez Rosjan w Ukrainie.

Pozwoliło to na zabezpieczenie frontowej części czołgu pancerzem o grubości – po uwzględnieniu pochylenia – niemal 400 mm. Rozwiązanie to pozwoliło zarazem na ograniczenie wysokości czołgu do 2,9 m., przez co stawał się niższym, trudniejszym do zlokalizowania i trafienia celem.