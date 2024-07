Polskie części w dronach Shahed-136. Producenci broni radzą sobie, jak tylko mogą

Komponenty produkowane przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego – Poznań, podlegającą Agencji Rozwoju Przemysłu, trafiały do irańskich dronów uderzeniowych Shahed-136, donosi Radio Zet. Są to bezzałogowce, którymi niemal każdego dnia Rosjanie atakują cele w Ukrainie. Nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania zachodnich komponentów w broni, z której korzystają Rosjanie. Pomimo zachodnich sankcji wciąż znajdują nowe sposoby na ich pozyskiwanie.