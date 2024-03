Nadzieja dla Ukrainy. Hiszpania wystawia na licytację czołgi M60

Hiszpania była do niedawna jednym z ostatnich natowskich użytkowników czołgów M60 Patton – poza nią Pattony służą jeszcze w armiach Grecji i Turcji, gdzie przechodzą istotne modyfikacje, znacznie zwiększające ich możliwości .

Hiszpańskie czołgi takiej modernizacji nie przeszły. Przez lata 16 maszyn było eksploatowanych w wersji M60A3 TTS (Tank Thermal Sight) . Przydzielono je do 11. kompanii pancernej 3. Batalionu Zmechanizowanego w ramach Tercio de Armada.

Rezygnując z eksploatacji czołgów M60 Hiszpania nie zdecydowała się na przekazanie tego sprzętu Ukrainie. Zamiast tego czołgi zostaną wystawione na licytację - cena wywoławcza jednego egzemplarz to prawie 47 tys. euro , a oferty można składać aż do 26 kwietnia.

Czołg M60 to relikt zimnej wojny - powstał w USA mniej więcej w tym samym czasie, co francuski AMX-30 i niemiecki Leopard 1. W porównaniu z europejskimi odpowiednikami amerykański czołg jest jednak solidniej opancerzony i – co udowodniły kolejne dekady – ma znaczny potencjał modernizacyjny.