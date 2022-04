AH-1Z Viper to głęboka modernizacja pierwszego śmigłowca szturmowego świata, czyli modelu AH-1 Cobra i jego wersji rozwojowej SuperCobra. Śmigłowiec AH-1 został opracowany z wykorzystaniem podzespołów śmigłowca Bell UH-1 i zadebiutował bojowo w czasie wojny w Wietnamie .

AH-1Z Viper bazuje na ponad 50-letniej konstrukcji, z którą ma wspólnych ponad 80 proc. części. Jest to argument, przytaczany niekiedy przez krytyków tego śmigłowca. Z uwagi na zakres wprowadzonych zmian Viper jest jednak nową maszyną, rozwijaną w tym samym czasie, co AH-64E Guardian Apache.

Projekt powstał na początku wieku, około 2005 roku oblatano prototypy, a na początku pierwszej dekady XXI wieku rozpoczęła się produkcja seryjna. Tym, co wyróżnia AH-1Z, są rozwiązania opracowane z myślą o eksploatacji śmigłowca przez Korpus Piechoty Morskiej .

Oznacza to minimalizację czasu, potrzebnego do obsługi naziemnej i przywracania gotowości bojowej śmigłowca, ograniczenie pracochłonności obsługi technicznej i dostosowanie maszyny do długotrwałego działania bez wsparcia w postaci zaplecza warsztatowego i remontowego.