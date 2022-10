Polisa ajatollahów. Iran to rakietowa potęga, ma nawet siły kosmiczne

Iran do czasów rewolucji islamskiej ma utrudniony dostęp do zachodniej technologii. Z tego powodu jego sprzęt wojskowy to dość niezwykłe połączenie starego, pamiętającego lata 70. uzbrojenia z Zachodu, broni o sowieckim rodowodzie, a także nowych konstrukcji, opracowanych siłami własnego przemysłu, często z wykorzystaniem inżynierii wstecznej.