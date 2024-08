Rosja ma problemy. Mimo to oddaje swoją broń

Mimo tego, iż Rosja mierzy się z brakiem systemów obrony powietrznej na własny użytek, decyduje się wspierać Iran i miała wysłać do Teheranu cenne kompleksy S-400 wraz z rosyjskimi żołnierzami do obsługi sprzętu.

Portal Defense Express przypomina, że sekretarz rosyjskiej rady bezpieczeństwa Siergiej Szojgu odwiedził w poniedziałek 5 sierpnia Iran. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Masudem Pezeszkianem. W trakcie spotkania głównym tematem rozmów miało być omówienie "rozszerzenia dwustronnego partnerstwa na rzecz światowego bezpieczeństwa i pokoju". Rosjanie nazwali jednocześnie Iran "jednym z kluczowych i strategicznych sojuszników w regionie".

Iran poprosił Rosję o pomoc

Sojusz Iranu i Rosji umocnił się od czasu wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 r., czego dowodami są m.in. dostawy irańskich dronów do Rosji, ale też "sfinalizowana niedawno umowa o rozszerzeniu współpracy wojskowej i wywiadowczej". Współpraca trwa, a Iran zwrócił się do Federacji Rosyjskiej z prośbą o przekazanie nowoczesnych systemów obrony powietrznej, aby przygotować się do wojny z Izraelem. Źródła wśród irańskich władz – jak podaje Defense Express – uważają, że Rosjanie pozytywnie odpowiedzieli na tę prośbę, wobec czego rozpoczęto dostawy broni.

Zdaniem analityków Teheran może potrzebować sprzętu do obrony przede wszystkim przed zapowiedzianymi przez Izrael atakami na obiekty nuklearne. Co jednak podkreśla Defense Express, to fakt, iż w zasadzie Iran dysponuje już całkiem pokaźnym arsenałem do obrony powietrznej, w tym czterema dywizjami kompleksów S-300PMU2, trzema dywizjami S-200, ale też nieznaną liczbą irańskich systemów Bavar-373, które mają być zbliżone do S-300.

Chcą od Rosji kompleksów S-400

Jak czytamy, Iran mógł zwrócić się do Federacji Rosyjskiej o przekazanie zdolnych do zestrzeliwania rakiet balistycznych kompleksów S-400. Potwierdzenia tego analitycy Defense Express szukają w wydarzeniach z marca 2023 r., kiedy to media informowały o aktywnych poszukiwaniach przez Teheran kompleksów S-400 w Federacji Rosyjskiej. Wówczas nie pojawiły się jednak oficjalne komunikaty, z których wynikałoby, że oba kraje podpisały umowę dotyczącą przekazania wspomnianej broni, co mogło wynikać z tego, iż w zasadzie Rosjanie już w ubiegłym roku mierzyli się z brakiem kompleksów S-400.

Defense Express zwraca uwagę, że poza potencjalnym przekazaniem przez Federację Rosyjską do Iranu systemów obrony powietrznej S-400, niezbędne jest też wysłanie do Teheranu rosyjskich żołnierzy do obsługi broni. Nie byłoby to zaskakujące w świetle faktu, iż wedle Izraela Federacja Rosyjska przekazała już wcześniej Iranowi systemy obrony powietrznej Iskander i Murmańsk-BN wraz z niezbędnym personelem.

Wspomniany kompleks S-400, o którego potencjalnym przekazaniu z Rosji do Iranu pisze Defense Express, jest cennym elementem uzbrojenia, który pozwala przechwytywać każde zagrożenie powietrzne: samoloty, śmigłowce, drony i pociski balistyczne. Zasięg tej broni może wynosić 40 km w przypadku użycia ważących 350 kg pocisków 9M96 lub nawet 400 km, kiedy w wyrzutni znajdzie się pocisk 40N6E o wadze ok. 1,8 t. Pośrednim rozwiązaniem wykorzystywanym do ostrzału jest w przypadku S-400 amunicja 48N6DM/486E3, która dociera na odległość ok. 250 km.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski