Inicjatywa "Army of Drones". Tak wyglądałby rój 472 dronów lecących naraz

Na nagraniu widzimy drony zarówno wojskowe jak i komercyjne. Do pierwszej kategorii należy 20 dronów FlyEye od polskiego WB Electronics, a do drugiej łącznie ponad 400 komercyjnych dronów głównie od DJI i SKIF.

Polskie drony FlyEye są wykorzystywane w Ukrainie od 2015 roku i okazały się bardzo odporne na rosyjskie systemy walki elektronicznej. Do dzisiaj fotograficznie potwierdzono tylko dwie straty więc jest to wynik zbliżony do Bayraktara Mini .

Są tą zwiadowcze dorny o 12 kg i rozpiętości skrzydeł 3,6 m zdolne do przebywania w powietrzu przez ponad dwie godziny o zasięgu do 60 km. WB Electronics chwali się możliwością startu "z ręki" oraz montażem/demontażem zajmującym mniej niż 10 minut. Drony FlyEye są szczególnie przydatne przy współpracy z armatohaubicami Krab .

Te są wykorzystywane m.in. do naprowadzania artylerii, lub dzięki praktycznemu udźwigowi do 700 g (przy skróceniu czasu lotu) są wykorzystywane do zrzucania na Rosjan granatów w różnej formie wspartej nawet elementami z drukarki 3D lub do transportu materiałów medycznych.