26,5 mln dolarów start w trzy dni. Winowajcą ukraińskie Bayraktary TB2

Bayraktar TB2 przy masie startowej 700 kg może przenosić do 150 kg ładunku, na który składa się głowica obserwacyjna z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA plus uzbrojenie przenoszone na czterech pylonach.

Na to składa się zestaw bomb kierowanych laserowo MAM-C i MAM-L od również tureckiej firmy Rokestan. Pierwszy wariant to lekka bomba służąca do eliminowania siły żywej, lekkich fortyfikacji lub lekko opancerzonych pojazdów. MAM-C waży tylko 6,5 kg i ma zasięg do 8 km.