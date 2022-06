Wystarczy dron i internet. Tak teraz naprowadza się artylerię

Drony sprawiły, że dawna królowa wojny, a więc artyleria wróciła nijako do łask, ponieważ ta widzi teraz dalej i więcej oraz jest bardziej efektywnym kosztowo rozwiązaniem i bezpieczniejszym w użyciu środkiem rażenia przeciwnika daleko za liniami frontu niż lotnictwo.

Kwestią kluczową jest zapewnienie odpowiedniego rozpoznania i przekazywanie koordynat możliwie jak najszybciej. Kiedyś do tego celu służyli obserwatorzy artyleryjscy, którzy byli w stanie określić dokładną pozycję celu w stosunku do siebie, a następnie przekazać koordynaty drogą radiową do baterii artyleryjskiej.