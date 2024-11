Widowiskowa eksplozja czołgu T‑90M. Sprawcą amerykański "latający Javelin"

Switchblade 600 jest dronem o masie 15 kg przeznaczonym do atakowania sprzętu pancernego lub zgrupowań piechoty. Jest on wystrzeliwany z wyrzutni przypominającej moździerz kal. 192 mm co łącznie daje masę zestawu rzędu 29,5 kg.

Taka charakterystyka sprawia, że jego zasięg maksymalny wynosi nawet 90 km, ale możliwość kontroli jest zachowywana do ponad 40 km przy autonomii lotu wynoszącej ponad 40 minut. Dron przenosi dwufunkcyjną głowicę bojową zbliżoną do tej ze słynnego FGM-148 Javelin zdolną skasować nawet najlepsze czołgi Rosjan takie jak: T-90M , T-72B3M czy T-80BWM .

Czołgi T-90M to wprowadzona do służby w 2021 roku ewolucja czołu T-90A będącego w istocie głęboką modernizacją powstałego pod koniec ZSRR czołu T-72B. T-90M był wielokrotnie podczas rosyjskich targów zbrojeniowych zachwalany przez Władimira Putina jako najlepszy czołg świata.

W praktyce jednak to przebudowany T-72B wzmocniony systemem kierowania ogniem z kamerą termowizyjną z Francji (teraz zastąpioną rozwiązaniem z innych źródeł) i dwuwarstwowym pancerzem reaktywnym Relikt. Ten poza ochroną przed tandemowymi głowicami kumulacyjnymi ma też zaiwaniać częściową ochronę przez penetratorami kinetycznymi wystrzeliwanymi z innych czołgów. Ponadto zastosowano mocniejszy silnik o mocy 1250 KM w celu rekompensaty masy zwiększonej do 48 ton.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to jedynie nakładka na stary pancerz niepokrywająca go 100 proc. szczelnie, co wykorzystują piloci dronów FPV celując w te słabe punkty. Warto też zaznaczyć, że strop czołgów nie był projektowany do wytrzymania czegokolwiek mocniejszego niż bomblety przeciwpancerne amunicji kasetowej zdolne przepalić co najwyżej około 200 mm stali pancernej.