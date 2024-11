Samotny niemiecki łowca pod Pokrowskiem. Rosyjskie pojazdy padały jeden za drugim

Ukraiński Leopard 2 strzela do rosyjskich BMP-1/2 pociskami typu APFSDS-T, które przechodzą na wylot i trafiają w ziemię za celem. Niemcy dostarczyły z Leopardami 2A6 nowoczesne pociski DM53A1 , które są podkalibrowymi strzałkami z wolframu o masie 5 kilogramów osiągającymi podczas wystrzału prędkość nawet 1750 m/s. Sprawia to, że penetrator dysponuje energią kinetyczną rzędu około 10 MJ.

Leopard 2A6 w stosunku do wcześniejszych wersji otrzymał wzmocniony pancerz przedni i boczny, ale największą zmianą jest zastosowanie dłuższej armaty Rheinmetall Rh-120 L/55. Ta poza zwiększoną celnością pozwala też rozpędzić penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości co przekłada się na lepsze pokonywanie pancerza. Ukraińcy służący na tych maszynach twierdzą, że na dystansie 3-4 km Leopard 2A6 charakteryzuje się niemalże 100 proc. celnością podczas gdy dla poradzieckich maszyn 1 km to bardzo dobry rezultat.