Widowiskowa eksplozja rosyjskiego czołgu. Ten "rzut wieżą" to rekord

Rosjanie byli atakowani artylerią z uwzględnieniem pocisków kasetowych oraz rojami dronów FPV . Jeden z nich trafił rosyjski czołg, który eksplodował z ogromną siłą. Eksplozja jest bardzo widowiskowa, a wieża wzniosła się, jak obliczyli OSINTowcy, na ok. 76 metrów . Obliczono to na podstawie liczby pikseli, wiedząc ile zajmuje średnica wieży, której szerokość w realnym świecie jest znana.

Jedyne co oddziela ją od załogi to stalowa płyta, ale nie ma tutaj żadnych struktur mogących przekierować siłę wybuchu na zewnątrz tak jak ma to miejsce np. w czołgach Leopard 2 czy M1 Abrams. Oznacza to, że każde uszkodzenie magazynu amunicyjnego sprawia, że siła wybuchu jest kierowana w najsłabsze miejsce, a tym jest wspomniana płyta i mocowanie wieży.