Szczere słowa Rosjanina. Chwali weterana Pustynnej Burzy

Równocześnie docenia on amerykańskie M2A2 Bradley ODS, które mogą pełnić rolę bojowego wozu piechoty w praktyce, a nie tylko w teorii. Według niego amerykański bwp ma dużo celniejszą armatę w porównaniu do 2A42 z BMP-2 oraz zapewnia znacznie wyższy poziom dla załogi oraz przewożonego desantu. Dzięki temu można oczekiwać, że M2A2 Bradley może aktywnie wspierać swój desant np. "tłumiąc" pozycję przeciwnika ostrzałem z uzbrojenia głównego.

M2A2 Bradley ODS będący weteranem I wojny w Zatoce Perskiej był początkowo niezbyt doceniany przez komentatorów w porównaniu np. do lepiej chronionych CV90 . Jednakże wyczyny 47. Brygady Zmechanizowanej mocno zmieniły ten obraz, a sam amerykański bwp przerósł oczekiwania, zapewniając skuteczność oraz wysoki stopień ochrony mimo dość niskiej masy 27 ton. Dla porównania np. CV90 i inne nowoczesne bwp jak choćby KF41 Lynx to już 40 ton bądź więcej.

Ta jest jednak niezbyt skuteczna przeciw czołgom i tutaj głównym środkiem przeciwpancernym są pociski TOW-2B o zasięgu do 3750 m. Jest to starszy system, który wymaga naprowadzania pocisku aż do chwili trafienia, ale atakują one najsłabszy górny pancerz czołgu. Nie jest to lot nurkowy jak w przypadku Javelinów tylko pocisk leci w stronę czołgu w linii prostej i dokonuje eksplozji bezpośrednio nad nim.