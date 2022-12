Sąsiad Polski z dronami Switchblade 600. Te na Ukrainie są pogromcą czołgów

Drony Switchblade 600 są dość ciężkimi konstrukcjami w masie własnej 22,7 kg przystosowanymi do zwalczania ciężko opancerzonych celów pokroju czołgów podstawowych rodzaju T-72B3M czy T-80BWM chronionych najnowszymi wariantami pancerza reaktywnego .

W tym celu wykorzystywana jest dwufunkcyjna głowica bojowa umożliwiająca także eliminację zgrupowań piechoty o masie zbliżonej do tej z przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148 Javelin .

Dron zaprojektowany jest przez firmę AeroVironment , której przedstawiciel podczas targów MSPO wspomniał o planach biznesowych firmy w regionie. Najpewniej już wtedy był dogrywany litewski kontrakt o wartości 45 mln Euro na nieujawnioną liczbę systemów. Ten obejmuje jak zwykle to bywa też wsparcie logistyczne i szkoleniowe.

Drony Switchblade 600 charakteryzują się zasięgiem ponad 40 km i maksymalnym pułapem lotu 4,6 km. Z kolei czas przebywania w powietrzu wynosi ponad 40 minut, a dron może się poruszać z prędkością do 126 km/h, która w chwili przeprowadzania ataku wzrasta do maksymalnie do 185 km/h.