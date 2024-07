MiG‑29 z ciekawym ładunkiem. Zwiększa jego siłę czterokrotnie

W sieci pojawiło się ciekawe zdjęcie ukraińskiego samolotu MiG-29 przenoszącego ładunek ośmiu bomb kierowanych GBU-39 SDB. Pozwalają one na zaatakowanie czterokrotnie więcej celów podczas jednego lotu, niż miałoby to miejsce podczas wykorzystania klasycznych bomb. Wyjaśniamy, jak to jest możliwe oraz przedstawiamy osiągi tych amerykańskich bomb kierowanych.