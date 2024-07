Straty Rosjan pod Mariupolem. Ukraińcy wykorzystali ATACMS

Z informacji opublikowanych przez ukraińskie dowództwo wojskowe wynika, że do ataku doszło 16 lipca, chwilę po północy. Rosyjski sprzęt został namierzony pod Mariupolem, a następnie ostrzelany przy pomocy pocisków ATACMS, co poskutkowało uszkodzeniem stacji radarowej i nieokreślonej liczby wyrzutni wchodzących w skład systemu S-300.

Ukraińcy wykorzystali w tym przypadku co najmniej cztery pociski ATACMS w wariancie M39.

To pociski balistyczne na paliwo stałe, które pozwalają atakować cele oddalone o nawet 160 km. Wykorzystują naprowadzanie inercyjne oraz setki bombletów M74. Jest ich tutaj aż 950, z czego każdy waży 590 g i ma zasięg rażenia dochodzący do kilku metrów. Znajduje się w nich m.in. mieszanka zapalająca, w efekcie czego przy ataku ATACMS bardzo często dochodzi także do pożaru.