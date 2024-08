Ukraińcy znów to zrobili. Najlepszy system antyrakietowy Rosji bezradny

Ukraińcy kontynuują ostrzał wartościowych celów zlokalizowanych na Krymie, do których należą np. baterie systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu. Ukraińcy pochwalili się zniszczeniem czterech wyrzutni należących do kompleksu S-400 S-400 Triumf , rozlokowanego w okolicy Sewastopola.

Innym celem był remontowany okręt podwodny "Rostów nad Donem" , który w wyniku trafienia zatonął. Atak został przeprowadzony przez jednostkę artylerii rakietowej współpracującą z marynarką wojenną Ukrainy. Wskazuje to na wykorzystanie wyrzutni M142 HIMARS, załadowanych pociskami balistycznymi MGM-140 ATACMS, znanymi z udanego polowania na rosyjskie systemy przeciwlotnicze i antyrakietowe.

Pociski balistyczne MGM-140 ATACMS wprowadzono do służby w armii Stanów Zjednoczonych w latach 90. XX wieku. W zależności od wersji, ich zasięg wynosi około 165 km lub 300 km. Warto wspomnieć, że nie jest to nowe rozwiązanie i Amerykanie już wprowadzają do służby jego następcę, pocisk PrSM.