System Orchestrike. Pociski MBDA SPEAR będą jeszcze bardziej zabójcze

Koncern MBDA pochwalił się, że w ostatnich 12 miesiącach, inżynierowie osiągnęli znaczne sukcesy w integracji sztucznej inteligencji (AI) z systemem broni Orchestrike. W efekcie rodzina pocisków SPEAR będzie pierwszą rodziną pocisków skrzydlatych wykorzystującą AI do współpracy wielu pocisków w locie.

Koncepcja systemu Orchestrike została pokazana po raz pierwszy podczas Paris Air Show w 2023 roku, a inżynierowie doprowadzili rozwiązanie do pełnej funkcjonalności w bardzo krótkim okresie czasu. Wizja zakładała drastyczne zwiększenie efektywności pocisków SPEAR poprzez ich wzajemną koordynację oraz współpracę z pilotem samolotu-nosiciela, wykorzystując sztuczną inteligencję.

Orchestrike pozwala pociskom reagować na zagrożenia, współpracować z pilotem w realizacji zadań taktycznych, co zwiększa szanse na przetrwanie zarówno rakiety, jak i samolotu, a tym samym skuteczność misji. Działania pocisków są zawsze ograniczone przez wytyczne operatora, co gwarantuje ich zgodność z prawnymi i etycznymi normami.

Pociski skrzydlate SPEAR to rozwijane kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do radzenia sobie z bardzo szerokim spektrum zadań począwszy od niszczenia ruchomych celów w każdych warunkach pogodowych po neutralizację obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Rodzina tych pocisków została zaprojektowana do działania na sieciocentrycznym polu bitwy i konstrukcyjnie sporo czerpie od pocisków Bristone-3.