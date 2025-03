Tajemnicze krótkie sygnały radiowe. Docierają do nas z odległej galaktyki

Większość z nich pojawia się losowo i jednorazowo, co znacznie utrudnia ich lokalizację. Jednakże, FRB 20190208A, wykryty po raz pierwszy na początku 2019 roku, zalicza się do grona powtarzających się sygnałów , dzięki czemu możliwe było jego bardziej precyzyjne śledzenie. Ostatnie odkrycie, FRB 20190208A, zaskoczyło naukowców, gdyż jego źródło zlokalizowano w małej, słabo widocznej galaktyce karłowatej , znajdującej się ponad połowę drogi przez obserwowalny wszechświat.

Według ustaleń zespołu z Uniwersytetu Amsterdamskiego, w większości przypadków FRB wydają się pochodzić z masywnych galaktyk bogatych w formacje gwiazdowe, co sugeruje, że mogą być one wywoływane przez magnetary powstałe w wyniku kolapsu supernowych. Jednakże, w przypadku FRB 20190208A, źródłem jest wyjątkowo słaba galaktyka karłowata, co było nie lada zaskoczeniem dla badaczy, co potwierdził Danté Hewitt z Uniwersytetu w Amsterdamie.