Mocarstwo podwoi ich produkcję. Te potężne bomby są stosowane w Ukrainie

Minister sił zbrojnych Francji Sébastien Lecornu ogłosił m.in. podwojenie produkcji precyzyjnych bomb kierowanych AASM Hammer z 600 sztuk rocznie do 1200 w 2025 r. Warto też zaznaczyć, że jeszcze do końca marca kolejna partia 100 bomb ma zostać dostarczona Ukrainie.

Koncepcyjnie są one podobne do JDAM/ER i także są montowane w standardowych bombach typu Mk 82/83/84, które ważą odpowiednio 225 kg, 450 kg i 900 kg. Jednak francuski system, w przeciwieństwie do tego amerykańskiego, oprócz modułu naprowadzania i składanych skrzydeł, posiada również silnik rakietowy.