Wiele razy odmawiali Ukrainie. Teraz sami proszą Kijów o wsparcie

Ukraińskie ministerstwo obrony potwierdziło, że "Republika Korei uważnie śledzi udział wojsk KRLD w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie i jest zainteresowana ukraińskimi doświadczeniami z użyciem dronów". Chociaż do obwodu kurskiego trafiło już ok. 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy, władze Korei Południowej nie zmieniają swojego podejścia do wsparcia Ukrainy i odmawiając transferów broni i amunicji.