Ukraińcy już je mają. Te bomby są lepsze niż JDAM-ER

Są to moduły podobne do JDAM/ER przystosowane to montażu w standardowych bombach Mk 82/83/84, które ważą odpowiednio 225 kg, 450 kg i 900 kg. Jednakże francuskie rozwiązanie w przeciwieństwie do amerykańskiego poza głowicą naprowadzającą i rozkładanymi skrzydłami obejmuje również silnik rakietowy.