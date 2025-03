Amerykańskie uzbrojenie dla Polski. Bezpieczeństwo na fundamencie wiary i zaufania

Zagadnienia polityczne i ewentualne ochłodzenie relacji z Waszyngtonem mają wpływ na to, czy amerykańskie firmy będą kontynuować dostawy sprzętu czy części zamiennych. W pewnym zakresie jest możliwe zastąpienie oryginalnych części nielicencjonowanymi zamiennikami, jednak rzutuje to nie tylko na kwestię sprawności technicznej sprzętu, ale i bezpieczeństwo personelu. Gdy Polska utraciła dostęp do oryginalnych części eksploatacyjnych dla samolotów MiG-29, zaczęła produkować je sama, co w przypadku katastrofy w Pasłęku zakończyło się tragicznie.