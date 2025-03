Ponad setka czołgów z USA. Sojusznik Rosji już wie, co z nimi zrobi

Obecnie Teheran zalicza się do grona największych sojuszników Rosji. Czołgi Suleiman-402 nie powinny jednak zaskakiwać. Bazują wprawdzie na czołgach M60, ale te zostały pozyskane jeszcze przed rewolucją islamską w 1979 r., kiedy utrzymywane były bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Szacuje się, że Iran może dysponować obecnie ok. 150 czołgami M60 nadającymi się do modernizacji.