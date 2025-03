To "absolutny priorytet". Ważna zmiana w Wojsku Polskim

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że dla polskiego rządu kluczowe znaczenie mają zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, rozwijaniem sztucznej inteligencji oraz inwestycją w najnowocześniejsze technologie. - To są nasze zadania główne - zaznaczył.

Podczas konferencji prasowej szef MON przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało strategię rozwoju sztucznej inteligencji do 2039 r. Wskazał, że najbliższe pięciolecie będzie miało zasadnicze znaczenie dla umocnienia pozycji Polski. Utworzenie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji jest jednym z kroków w realizacji tej strategii.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk dodał, że Polska może chwalić się jednym z najnowocześniejszych cyberwojsk w całym NATO, a powstanie Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji jest "kolejnym krokiem do budowania naszego bezpieczeństwa".

Dowództwo MON podało, że średnio w roku notowanych jest ok. 5 tys. ataków na sieci wojskowe w Polsce. - Statystycznie co dwie godziny jest jakiś atak na polskie sieci wojskowe i polscy żołnierze bronią nas przed tym, przed ujawnieniem wrażliwych informacji, przed skompromitowaniem naszych sieci wojskowych. To jest dzisiaj kluczowe zadanie" - powiedział Cezary Tomczyk.