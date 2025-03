Izrael buduje nowe okręty. Bicz na irańską flotę?

Korwety Reshef zastąpią w służbie kutry rakietowe typu Sa'ar 4.5 (na zdjęciu tytułowym). Są to dość leciwe i w dużej części wyeksploatowane jednostki o wielu ograniczeniach. Izraelska flotę do tej pory używa ośmiu kutrów Sa'ar 4.5, które wprowadzono do służby w latach 1981–2003. Należy podkreślić, że trzy kutry powstały z przebudowy starszych jednostek typu Sa'ar 4 z lat 70. XX wieku.