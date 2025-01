Te pociski są na wagę złota. Niemcy dostarczą kolejną partię

Niemcy przekażą Ukrainie kolejną partię pocisków IRIS-T do systemów przeciwlotniczych. Jest mowa o przynajmniej 60 pociskach o łącznej wartości 60 mln euro, które będą pochodzić ze składów niemieckich sił zbrojnych. Są to najpewniej pociski IRIS-T dla systemów IRIS-T SLS .

Stanowią one jeden z najnowszych systemów krótkiego zasięgu zdolny do polowania nawet na pociski manewrujące Ch-101 wykonane w technologi stealth. Są one dla Ukraińców problematyczne szczególnie w połączeniu z rojami dronów Shahed działających w charakterze wabików dla obrony przeciwlotniczej.