Rosyjska zguba w Ukrainie. Jest to militarne złoto

W Ukrainie odnaleziono kierowany pocisk rakietowy (kpr) średniego zasięgu Wympieł R-77-1 będący wyposażeniem najnowszych rosyjskich myśliwców pokroju Su-35. Trafił on do wyposażenia rosyjskiego lotnictwa w 2015 r.

Jak podaje portal Defense Blog. szczątki pocisku Wympieł R-77-1 znanego także jako AA-12B w nomenklaturze NATO zostały przez Ukraińców odnalezione w pobliżu Żytomierza. Najprawdopodobniej pocisk brał udział w którymś z pojedynków ukraińskich oraz rosyjskich pilotów, ale spadł na ziemię z powodu awarii technicznej.

Charakterystyka kierowanych pocisków rakietowych Wympieł R-77-1

Wympieł R-77-1 to modernizacja kpr R-77 wprowadzonego do służby w 1994 r., który z czasem miał wyprzeć z rosyjskiego lotnictwa starsze naprowadzane półaktywne Wympieł R-27. R-77 jest potocznie znany jako AMRAAMski, ponieważ jego charakterystyka jest zbliżona do amerykańskich AIM-120 AMRAAM.

Mamy więc tutaj koncepcję kpr średniego zasięgu z aktywną głowicą radiolokacyjną, ale występują też modele z pasywną głowicą typu IR, bądź naprowadzającą się na emisje generowane przez radar przeciwnika.

Jest to broń typu odpal i zapomnij, gdzie samolot przekazuje do wystrzelonego pocisku poprawki za pomocą łącza komunikacyjnego do czasu aktywacji głowicy naprowadzającej (zazwyczaj 20-30 km od celu).

Zasięg pierwotnej wersji wynosił około 80 km, a najnowszy wariant R-77-1 ma zasięg zwiększony do 110 km. Osiągnięto to poprzez zwiększenie zapasu paliwa rakietowego, co spowodowało wydłużenie pocisku o 11 cm i zwiększenie masy o 15 kg. Przeprojektowano także powierzchnie aerodynamiczne, ale charakterystyczne kratownicowe tylne stateczniki pozostały bez zmian.