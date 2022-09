Stugna-P znów w akcji. Ofiarą jeden z najlepszych czołgów Rosji

Czołgi T-72B3 (2011) i B3M (2016) to najnowsze modernizacje czołgów T-72B wyposażone w nowoczesny system kierowania ogniem wyposażony w termowizję pochodzenia francuskiego. Ze względu na sankcje Zachodu Rosja nie jest w stanie pozyskać niezbędnych komponentów potrzebnych do modernizacji, więc straty nowszych czołgów są wyrównywane pozbawionymi termowizji T-72B i T80BW z czasów ZSRR.

W porównaniu do nich dostarczone przez Polskę T-72M1R , w których Ukraińcy poprawili opancerzenie i zastosowali nowszą amunicję, są znacznie lepsze, o czym niedawno pisaliśmy . Z tego względu każda kolejna zniszczona nowoczesna modernizacja czołgów T-72B lub T-80 to ogromny cios. Przykładowo w 2020 roku Rosja dysponowała zaledwie 190 egzemplarzami T-80BWM (pytanie ile proc. było sprawne na dzień inwazji), z czego już przynajmniej 35 sztuk zostało zniszczonych lub przejętych przez Ukraińców .

System Stugna-P został przyjęty do uzbrojenia SZU w 2011 roku i jest on w pełni ukraińską wersją opracowywanego wspólnie z Białorusią Skiffa. Białorusini odpowiadali za system naprowadzania, a reszta była dziełem kijowskiego biura konstrukcyjnego "Łucz". Obydwa systemy wyglądają identycznie, a wariant eksportowy można odróżnić po interfejsie w języku arabskim.

Nie jest to najlżejszy system ppk na świecie, ponieważ wyrzutnia wraz z osprzętem dodatkowym waży 71,3 kg. Do tego należy dodać tuby z pociskami rakietowymi kal. 130 mm o masie 30 kg lub większe i znacznie rzadsze kal. 152 mm ważące 37 kg. Z drugiej strony pozwoliło to utrzymać koszty w przysłowiowych ryzach, a bezpieczeństwo obsługi zapewnia zdalne operowanie wyrzutnią z 50 m.

Jest to o tyle ważne, że system wykorzystuje do naprowadzania wiązkę lasera, która może zaalarmować cel mający odpowiedniej klasy systemy samoobrony, a strzelec przy pomocy termowizji musi naprowadzać pocisk do chwili trafienia. Możliwe jest nawet zwalczanie celów pokroju śmigłowców, co już Ukraińcy parę razy pokazali.