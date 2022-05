Stugna-P vs warty miliony śmigłowiec Ka-52. Ukraińcy znów to zrobili

Jest to drugi uchwycony na nagraniu przypadek zestrzelenia przez Ukraińców śmigłowca za pomocą PPK. Sceneria wygląda bardzo podobnie do tej z pierwszego zestrzelenia z piątego kwietnia, ale jest to definitywnie inny śmigłowiec oraz został strącony także z innej wyrzutni.

Wygląda, że drugi atak nastąpił może w ten sam dzień, ale niektórzy komentatorzy wspominają, że do drugiego zestrzelenia doszło parę dni później. Drugi przypadek to także łup operatora PPK z 95. brygady powietrznodesantowej.

Dla porównania mamy tutaj przykład użycia PPK, którego koszt to co najwyżej parędziesiąt tys. USD vs śmigłowiec szturmowy Ka-52 Aligator o wartości około 16 mln USD. Co ciekawe w tym przypadku strzelec PPK przez cały czas nagrania trzymał celownik na celu, a nie jak wcześniej naprowadzał na cel dopiero tuż przed trafieniem.

Zwalczanie śmigłowców za pomocą PPK — możliwe, ale nie łatwe

Na innych nagraniach widać, że pierwsze pocisk jest kierowany w górę i naprowadzanie na cel następuje dopiero na chwilę przed trafieniem. Nasz znajomy będący byłym operatorem PPK 9K111 Fagot wspomniał, że taki sposób odpalenia miał eliminować ryzyko uderzenia wystrzelonego pocisku w ziemię.

Ponadto wiele zmodernizowanych lub nowych rosyjskich czołgów lub śmigłowców teoretycznie jest wyposażonych w system ostrzegający przed opromieniowaniem wiązką lasera. W prostszym przypadku załoga dostaje tylko ostrzeżenie, a bardziej zaawansowane mogą określić nawet pozycję wyrzutni.

Strzelanie na wprost do takiego celu natychmiast powinno go zaalarmować i dać czas na reakcję. Warto zaznaczyć, że z tego powodu pociski przeciwlotnicze są dość szybkie, z czego w przypadku większości ręcznych zestawów maksymalna prędkość jest na poziomie ~851 m/s nie licząc anomalii takich jak Starstreak ( 1194 m/s).

Tymczasem w przypadku pocisków Stugna-P ich maksymalna prędkość to 200 m/s co wystarczy na czołgi i pojazdy pancerne, ale na śmigłowce niebędące w zawisie to zdecydowanie za mało. Przykładowo na nagraniu widzimy strącenie w dziewiątej sekundzie, co pozwala nam estymować zniszczenie celu na dystansie ~1800 m.

Dziewięć sekund to też wbrew pozorom dużo czasu, aby śmigłowiec mógł np. rakietami niekierowanymi lub działkiem ostrzelać lokalizację wyrzutni. Taka taktyka mogłaby uchronić śmigłowiec, ale operatorzy wyrzutni Stugna-P byliby cali i zdrowi, ponieważ ten system pozwala na zdalne sterowanie wyrzutnią z 50 m za pomocą widocznego kabla podpiętego do przenośnej jednostki sterującej.

System Stugna-P opiera się na wyrzutni wraz z osprzętem o masie 71,3 kg i ważących 30 kg pociskach rakietowych kal. 130 mm lub bardzo rzadkich cięższych o 7 kg kal. 152 mm. Zasięg najpopularniejszej konfiguracji z 130 mm pociskami to maksymalnie 5 km, a tandemowa głowica kumulacyjna jest w stanie przepalić do 800 mm stali pancernej chronionej przez pancerz reaktywny.