Ukraińsko-turecka modernizacja MT-LB. Została wyposażona ppk Stugna-P/Skiff

Z innych ciekawych modernizacji warto wspomnieć o np. wyposażonych w nowe ppk wozach BRDM-2 lub o zmodernizowanych BMP-1TS . Ponadto możemy zauważyć masę improwizacji polowych obejmujących m.in. stworzenie taczanki z 30 mm armatą automatyczną lub montowanie wyrzutni niekierowanych rakiet S-8 na wszystkim, co jeździ.

Prace nad modułem uzbrojenia rozpoczęły jeszcze w 2017 roku, a współtwórcą jest kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz". Moduły uzbrojenia SERDAR znalazły się m.in. na dostarczonych do Kataru w latach 2019-2020 pojazdach MRAP typu Ejder Yalcin.

Ppk Stugna-P/Skiff już nieraz dowiodły swojej skuteczności w niszczeniu rosyjskich czołgów. System wykorzystuje naprowadzane wiązką lasera, ale strzelec ma też do dyspozycji kanał optyczny z termowizją. Wadą tego rozwiązania jest konieczność namierzania celu aż do uderzenia pocisku, więc nie jest to system typu "odpal i zapomnij" pokroju Javelina lub Spike'a.