Polskie czołgi w Ukrainie. T-72M1 i T-72M1R zmierzają na front

T-72M1 i T-72M1R to czołgi radzieckiej produkcji, której do tej pory były na wyposażeniu Wojska Polskiego. T-72M1 to czołg podstawowy II generacji, a T-72M1R stanowi jego polską modyfikację. T-72M1 to maszyna ważąca 41,5 tony, która na swoim pokładzie pomieści 3-osobową załogę. Posiada wielowarstwowy pancerz czołowy, a jej wymiary to: długość – 9,53 m, szerokość – 3,46 m i wysokość – 2,37 m.