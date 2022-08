Przewaga dzięki technologii. Zachodni sprzęt, który naprawdę ma znaczenie

Ich rola – podobnie jak każdej innej broni, pomagającej powstrzymywać Rosjan – była i jest nie do przecenienia, jednak za około 60 proc. strat (po obu stronach) odpowiada artyleria . Dlatego to właśnie dostawy tego rodzaju broni, lufowej i rakietowej, wraz z amunicją należy uznać za kluczowe dla powstrzymania Rosjan.

Reprezentantem tej kategorii sprzętu są polskie Pioruny, już przed wojną w Ukrainie uznawane za jedną z najlepszych – o ile nie najlepszą – broń tego typu na świecie. Piorun (Grom-M) to wersja rozwojowa pocisku przeciwlotniczego Grom. Zestaw waży 16,5 kg, z czego 10,5 przypada na sam pocisk. Jego zasięg to około 6,5 km, co w praktyce pozwala na zwalczanie celów lecących na wysokości do 4 km.