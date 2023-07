Sąsiad Polski się zbroi. Chce zakupić dziesiątki czołgów Leopard 2

Jak podaje litewski portal Lithuanian Radio and Television (LRT) w tym tygodniu ma dojść do podpisania litu intencyjnego z niemieckimi firmami w sprawie zakupu nawet 54 czołgów. Te nie są wymienione, ale chodzi o czołgi Leopard 2 najpewniej w wersji A8 , ponieważ starych maszyn po prostu już na rynku w praktyce nie ma.

W ten oto sposób Litwa najpewniej dołączy do niemieckiego kontraktu na ten wariant Leoparda 2, podobnie jak to uczyniły Czechy, licząc na obniżenie kosztów. Sama decyzja o niemieckim kierunku nie dziwi, ponieważ Ci mają juz dobre doświadczenia z niemieckim sprzętem i przemysłem obronnym w postaci np. armatohaubic PzH 2000 oraz transporter Boxer wykorzystywanych tam jako kołowy bojowy wóz piechoty. Co ciekawe to też właśnie na Litwie są naprawiane podarowane Ukrainie armatohaubice PzH 2000.