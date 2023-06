Podwozie Boxer i wieża NEMO. Nowy niemiecki moździerz przypomina polskiego Raka

Obok wdrożonej do służby wersji system ten został połączony z kilkoma różnymi podwoziami, jak zmodyfikowane podwozie haubicy 2S1 Goździk , a także opracowane w Hucie Stalowa Wola LPG (Lekkie Podwozie Gąsienicowe).

Tak szybkie tempo prac było realne za sprawą połączenia dwóch sprawdzonych rozwiązań. Jako podwozie wykorzystano opracowany wspólnym wysiłkiem Niemiec i Holandii, kołowy pojazd opancerzony Boxer . To nowa, produkowana od 2009 roku konstrukcja, charakteryzująca się modułową budową.

Dzięki takiemu rozwiązaniu podwozie Boxera może być wykorzystane do wielu różnych celów, jak m.in. budowa samobieżnych systemów artyleryjskich . Kilka miesięcy temu Niemcy zaprezentowali RCH 155, czyli armatohaubicę na podwoziu kołowym , charakteryzującą się pełną automatyzacją i możliwością prowadzenia ognia w ruchu.

Podobne możliwości oferuje nowy moździerz. Wykorzystuje on moduł wieżowy NEMO, opracowany w Finlandii na bazie dwulufowego, automatycznego moździerza AMOS. NEMO ma jedną lufę, ale dzięki temu jest mniejszy i lżejszy, co ułatwia umieszczenie go na różnych podwoziach, a także - w postaci mobilnego modułu - na stanowisku, umieszczonym w standardowym kontenerze.