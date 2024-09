"Rzeka pancerza" dla Ukrainy. "Przypłynęła" z Niemiec

Ukraina otrzymała duży transport sprzętu z Niemiec, w skład którego wchodziło sporo sprzętu pancernego. Były to 22 czołgi Leopard 1A5, 22 pojazdy typu MRAP od FFG, 5 pojazdów typu Bv206 , 3 czołgi mostowe Biber oraz 6 czołgów antyminowych 6 WiSENT 1 MC. Są to pojazdy stanowiące istotne wsparcie dla Ukrainy.

Czołgi Leopard 1, mimo iż są równolatkami wyciąganych przez Rosjan czołgów T-62 będących obiektem drwin to wbrew pozorom mają sporo sensu. Warto zaznaczyć, że do Ukrainy trafiają wersje Leopard 1A5 , czyli finalny etap ewolucji tej maszyny z lat 90. XX wieku.

To w połączeniu z armatą kal. 105 mm, do której wciąż rozwijana jest nowoczesna amunicja sprawia, że Leopard 1A5 jest użyteczną bronią. Oczywiście ze względu na iluzoryczny pancerz odporny wyłącznie na odłamki pocisków artyleryjskich czy ostrzał z armat automatycznych Leopardy 1 służą wyłącznie w charakterze maszyn wsparcia. Bardzo popularne jest wykorzystanie czołgów w charakterze artylerii korygowanej przez drona strzelającej pociskami odłamkowo-burzącymi na dystans do 10 km.

Jego pancerz ma zapewniać ochronę balistyczną do poziomu 2 i przeciwminową do poziomu 2a/2b STANAG 4569, czyli np. ma wytrzymać ostrzał z kałasznikowa załadowanego amunicją przeciwpancerną lub wytrzymać odłamki pocisku kal. 155 mm z 80 metrów. Nie jest to co prawda poziom transportera np. KTO Rosomak czy bwp Marder 1A3 lub M2A2 Bradley, ale lepiej poruszać się w takim MRAP-ie niż pick-upie.