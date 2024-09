Amerykańskie części w rosyjskiej broni. Aresztowano organizatora całego procederu

Amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował komunikat o aresztowaniu zamieszkałego na Florydzie Rosjanina, Denisa Postowoja. Przyczyną aresztowania było zorganizowanie przez Rosjanina międzynarodowej sieci firm, dzięki którym do Rosji trafiały podzespoły elektroniczne niezbędne do produkcji bojowych bezzałogowców .

Jak informują Amerykanie, Denis Postowoj eksportował elektronikę z USA do odbiorców m.in. w Hongkongu i Szwajcarii. W rzeczywistości były to podmioty, których zadaniem było pośredniczenie w przesłaniu amerykańskiej elektroniki do Rosji .

"Oskarżony nielegalnie eksportował do Rosji technologię podwójnego zastosowania, która mogłaby wzmocnić jej zdolności do prowadzenia wojny z Ukrainą. [Postowoj] kłamał co do ostatecznego miejsca przeznaczenia technologii, którą wysyłał i wykorzystał pośrednie miejsca przeznaczenia, aby zamaskować nielegalną działalność" – stwierdził amerykański prokurator.