"Tajna" broń ukraińskiej armii. Rosjanie nie radzą sobie z błotem

Ukraińskie błoto i to, co jest znane po rosyjsku jako "rasputica", to okres po zimie, w którym pojawiają się nieprzejezdne drogi. Wiadomo o tym od setek lat, dosłownie Napoleon miał ten problem. A więc tak, jest to cecha taktyczna korzystna dla Ukraińców i była szczególnie ważna na północy, gdzie [red. Ukraina] jest znacznie bardziej zalesiona – powiedział CNBC Maximilian Hess, pracownik Instytutu Badań Polityki Zagranicznej.