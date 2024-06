Rajd MRAP-a w Ukrainie. Przetrwał więcej niż niejeden czołg

MaxxPro tak jak reszta konstrukcji typu MRAP są wyspecjalizowanymi pojazdami przeznaczonymi do wykorzystania w w misjach ekspedycyjnych, gdzie największym zagrożeniem są miny, improwizowane ładunki wybuchowe (IED) oraz czasem zasadzki z ręczną bronią przeciwpancerną pokroju granatników RPG-7 .

Rozwiązaniem okazało się zaprojektowanie mocno opancerzonego pojazdu z napędem 4x4 i jednym z wielu wariantów są właśnie pojazdy MaxxPro produkowane przez firmę Navistar Defense. MaxxPro jest konstrukcją o masie własnej do 17 ton (w zależności od klasy ochrony), która została zoptymalizowana pod kątem ochrony przed ostrzałem karabinów maszynowych oraz ładunkami wybuchowymi.

Z czasem też powstały do tych pojazdów siatki mające zatrzymywać jednogłowicowe granaty PG-7VL (są one masowo stosowane na dronach FPV) z dala od pancerza. Wojna w Ukrainie pokazała też, że te pojazdy są także bardzo odporne na odłamki pocisków artyleryjskich.

Jednakże pojazdy te nie są bez wad. Największą jest ich bardzo wysoko położony środek ciężkości sprawiający, że są one doskonale widoczne i trudne do zamaskowania. Ponadto w teorii zwiększa to też ryzyko przewrócenia podczas pokonywania trudnego terenu.