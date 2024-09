Najlepsze bojowe wozy piechoty Ukrainy. Dziesiątkują Rosjan pod Kurskiem

Siły Zbrojne Ukrainy (SZU) otrzymały bwp Stridsfordon 9040C ze Szwecji. Jest to obecnie najnowszy szwedzki wariant bwp Stridsfordon 90, znanego także jako CV90 wprowadzonego do służby w latach 90. XX wieku.

CV90 to ciężkie, gąsienicowe pojazdy bojowe, których masa własna, po zamontowaniu dodatkowego pancerza sięga nawet 38 ton, czyli prawie tyle co czołgi z rodziny T-72 (lekko ponad 40 ton). Przedni pancerz Strf 9040C / CV90 nawet w wersji bazowej jest w stanie wytrzymać ostrzał z armat kalibru 30 mm, a po dodaniu pakietu dodatkowego nawet więcej.

Ponadto pakiet pancerza dodatkowego zapewnia nawet ochronę przed armatami kal. 30 mm nawet od boku co jest rzadkością w przypadku bojowych wozów piechoty. Do tego dochodzi też dobra ochrona przed ręczną bronią przeciwpancerną oraz bombletami z pojedynczą głowicą kumulacyjną, często używanymi na dronach typu FPV. Załogę stanowi trzech żołnierzy, a do tego dochodzi jeszcze do maksymalnie siedmiu żołnierzy desantu.