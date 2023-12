Szczere słowa z frontu: Ukraińscy żołnierze o starych czołgach Leopard 1

Ukraińcy wykorzystują część z obiecywanych ponad 160 czołgów Leopard 1A5, które zostały pozyskane praktycznie z każdego zakątka Europy. Jednym z największych dostawców, posiadających również czołgi w najlepszym stanie, była Dania, która używała nawet egzemplarzy wypożyczonych z muzeów pancernych do szkolenia ukraińskich pancerniaków.

Czołgi Leopard 1 to konstrukcje z lat 60. XX wieku, ale wariant A5 pochodzi już z lat 90. XX wieku i stanowi ostatnią ewolucję tej maszyny. Ten wariant jest wyposażony w wiele modyfikacji, sprawiających, że nawet teraz ten antyk może być groźny.

To kluczowa modyfikacja znacznie zwiększająca potencjał wciąż śmiercionośnej gwintowanej armaty kal. 105 mm. Po załadowaniu nowoczesną amunicją typu APFSDS-T jest ona w stanie przebić przedni pancerz poradzieckich wersji czołgów T-72B i ich modernizacji, jeśli to będzie konieczne.

Warto zaznaczyć, że takie starcia będą rzadkością, ponieważ czołgi Leopard 1A5 będą raczej używane jako wsparcie ogniowe lub samobieżna artyleria pancerna ze względu na ich iluzoryczne opancerzenie. Ochronę zapewniają jedynie przed armatami automatycznymi i odłamkami artyleryjskimi, co już mieliśmy okazję zobaczyć na przykładzie pierwszej utraconej maszyny , gdzie warto zaznaczyć, że załoga przeżyła.

Niesamowite nagranie. Polski dron FlyEye vs Strieła-10

Niesamowite nagranie. Polski dron FlyEye vs Strieła-10

Można przypuszczać, że Ukraińcy będą dążyć do podniesienia poziomu ochrony poprzez zastosowanie pancerza prętowego, a być może nawet kostek pancerza reaktywnego, co obserwowaliśmy przy Leopardach 2A4. Jednakże, zastosowanie kostek może napotkać pewne trudności, gdyż pancerz Leoparda 1 może okazać się zbyt cienki, aby bezpiecznie stosować kostki Kontakt-1. Jednakże, może być wystarczający do zastosowania kostek BRAT, przeznaczonych dla bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley.