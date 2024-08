Polskie czołgi PT‑91 Twardy w akcji. Uczestniczą w bitwie pod Kurskiem

Czołg PT-91 Twardy powstały w latach 90. XX wieku jako efekt programu modernizacyjnego dla czołgu T-72M1, mającego za zadanie przewyższyć rosyjskie modernizacje czołgów T-72B. Te warto zaznaczyć, cechowały się lepszym pancerzem zasadniczym w porównaniu do wersji eksportowych.

Zapewnia on 95 proc. ochronę przed najpowszechniejszymi pociskami z pojedynczą głowicą kumulacyjną masowo stosowanymi np. na dronach FPV oraz co ciekawe w przeciwieństwie do radzieckiego Kontakt-1 polska osłona zapewnia też częściową ochronę przed pociskami z podwójną głowicą kumulacyjną bądź penetratorami kinetycznymi. Ponadto polskie kostki są bardzo małe (15 cm), dzięki czemu można nimi bardzo szczelnie pokryć czołg oraz są lżejsze od konkurencyjnych rozwiązań.